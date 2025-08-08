Вырастить клубнику размером с арбуз за счет генов нельзя из-за физиологии

«Чтобы получить клубнику размером с арбуз, пришлось бы не просто изменить отдельные гены, связанные с ростом и развитием растения. Нужно перестроить его физиологию: усилить фотосинтез, изменить корневую систему, сосудистую проводящую ткань. Без этого огромный плод просто не сможет развиться или будет водянистым и нежизнеспособным. Кроме того, существуют биологические ограничения: ткани должны выдерживать собственный вес, а растение — обеспечивать плод питательными веществами. У арбуза и клубники совершенно разная структура, поэтому просто копировать размер не получится», — цитирует ученого официальное издание «Hаука в Cибири».