Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Католический священник в Испании благословил лабубу: видео

Персонажа придумал гонконгский художник Касин Люнг в 2015 году. Он стал частью серии историй «Монстры», вдохновленных скандинавской мифологией. По задумке автора, Лабубу — это озорная эльфийка с пушистой шерстью и оскаленной улыбкой.

Алена Соколова
Автор Новости Mail

Запись церемонии появилась в аккаунте Hold by Hand в соцсетях, сообщили в «Афише Daily». На видео священнослужитель произносит традиционную формулу благословения, окропляет фигурку святой водой и говорит: «Теперь ее можно носить». Автор публикации сопроводила ролик фразой «Лабубу вступил в свою святую эру».

Мировую популярность игрушка приобрела в 2019 году, когда бренд Pop Mart начал продавать ее в формате blind box — «слепых коробок». В 2024-м она вновь оказалась в центре внимания после того, как участница южнокорейской группы Blackpink Лиса появилась с брелоком-лабубу.

В 2025 году продажи таких игрушек на маркетплейсе Wildberries превысили 1,6 миллиарда рублей. По сведениям компании, в июне оборот вырос на 1190% и приблизился к миллиарду рублей. «В среднем лабубу приобрел каждый десятый россиянин», — отметили в Wildberries.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше