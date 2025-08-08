Католический священник в Испании благословил лабубу: видео

Мировую популярность игрушка приобрела в 2019 году, когда бренд Pop Mart начал продавать ее в формате blind box — «слепых коробок». В 2024-м она вновь оказалась в центре внимания после того, как участница южнокорейской группы Blackpink Лиса появилась с брелоком-лабубу.