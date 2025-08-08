Католический священник в Испании благословил лабубу: видео

Запись церемонии появилась в аккаунте Hold by Hand в соцсетях, сообщили в «Афише Daily». На видео священнослужитель произносит традиционную формулу благословения, окропляет фигурку святой водой и говорит: «Теперь ее можно носить». Автор публикации сопроводила ролик фразой «Лабубу вступил в свою святую эру».
Мировую популярность игрушка приобрела в 2019 году, когда бренд Pop Mart начал продавать ее в формате blind box — «слепых коробок». В 2024-м она вновь оказалась в центре внимания после того, как участница южнокорейской группы Blackpink Лиса появилась с брелоком-лабубу.
В 2025 году продажи таких игрушек на маркетплейсе Wildberries превысили 1,6 миллиарда рублей. По сведениям компании, в июне оборот вырос на 1190% и приблизился к миллиарду рублей. «В среднем лабубу приобрел каждый десятый россиянин», — отметили в Wildberries.