Обеды, которыми кормили пассажиров развернувшегося над Балтикой самолёта, проверит Роспотребнадзор

На ланч-боксах не было ни состава, ни маркировок.

Источник: Клопс.ru

Обеды, которыми кормили пассажиров развернувшегося над Балтикой самолёта, проверит Роспотребнадзор. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управление по Калининградской области, внимательно изучив публикацию, приняло её к рассмотрению. Надзорное ведомство проведёт проверку изложенных фактов, уделив особое внимание соблюдению санитарных правил. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В четверг, 7 августа, рейс AFL 1001 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку. Самолёт вылетел из Калининграда в Москву, но из-за сработавшего датчика герметизации развернулся над Балтикой и приземлился в Храброво. Всех пассажиров перевели на другой рейс. В аэропорту людям принесли еду в грязных ящиках. На ланч-боксах не было ни состава, ни маркировки, ни дат срока годности.