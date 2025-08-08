Обеды, которыми кормили пассажиров развернувшегося над Балтикой самолёта, проверит Роспотребнадзор

В четверг, 7 августа, рейс AFL 1001 авиакомпании «Аэрофлот» совершил экстренную посадку. Самолёт вылетел из Калининграда в Москву, но из-за сработавшего датчика герметизации развернулся над Балтикой и приземлился в Храброво. Всех пассажиров перевели на другой рейс. В аэропорту людям принесли еду в грязных ящиках. На ланч-боксах не было ни состава, ни маркировки, ни дат срока годности.