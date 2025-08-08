В Краевой клинической больнице сделали уникальную операцию на мозге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Операцию 29-летней пациентке из Братска провел доктор медицинских наук, заведующий центром нейрохирургии им. Н. И. Пирогова, профессор Андрей Зуев, который специально прилетел из Москвы.