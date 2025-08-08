В Краевой клинической больнице сделали уникальную операцию на мозге

Девушка страдала от тяжелой формы эпилепсии с полуторагодовалого возраста. Судороги, потеря сознания могли случаться буквально в любой момент, поэтому постоянно требовалось присутствие рядом кого-то из близких.
В Красноярском крае операция такого уровня сложности выполнена впервые. Это стало возможным благодаря наличию необходимого оборудования, высокому уровню развития нейрохирургического и реанимационно-анестезиологического профилей в Красноярской краевой клинической больнице, отметили в региональном правительстве.