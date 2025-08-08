Ричмонд
В Краевой клинической больнице сделали уникальную операцию на мозге

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Операцию 29-летней пациентке из Братска провел доктор медицинских наук, заведующий центром нейрохирургии им. Н. И. Пирогова, профессор Андрей Зуев, который специально прилетел из Москвы.

Источник: Getty Images/Unsplash

Девушка страдала от тяжелой формы эпилепсии с полуторагодовалого возраста. Судороги, потеря сознания могли случаться буквально в любой момент, поэтому постоянно требовалось присутствие рядом кого-то из близких.

В Красноярском крае операция такого уровня сложности выполнена впервые. Это стало возможным благодаря наличию необходимого оборудования, высокому уровню развития нейрохирургического и реанимационно-анестезиологического профилей в Красноярской краевой клинической больнице, отметили в региональном правительстве.