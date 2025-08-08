Во Владивостоке на Патрокле появится современный светофор

Новый «умный» светофор появится во Владивостоке. Его планируют установить до конца лета, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.
Во Владивостоке, на пересечении улиц Новороссийской и Басаргина, 8 августа началась установка долгожданного светофорного оборудования. Подрядчик взялся за дело по муниципальному контракту, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот оживленный перекресток.
В арсенале подрядчика — восемь транспортных и два пешеходных светофора, словно стражи порядка, призванные усмирить хаос движения. Семь дополнительных секций укажут верный путь водителям, а речевой информатор на пешеходном переходе станет голосом безопасности, оберегающим горожан.
В Центре организации дорожного движения Владивостока сообщили, что новый светофорный объект вольется в семью «умных» светофоров города. Оснащенный контроллером и многофункциональным устройством, он станет частью автоматизированной системы управления дорожным движением, чутко реагирующей на пульс города.
Завершить установку светофора планируется до 31 августа.
Стоит отметить, что масштабное преображение перекрестка стало возможным благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Кроме того, в этом году нацпроект охватит комплексный ремонт дорог на улицах Жигура, Стрелочной и Анны Щетининой.