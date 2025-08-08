Во Владивостоке на Патрокле появится современный светофор

Во Владивостоке, на пересечении улиц Новороссийской и Басаргина, 8 августа началась установка долгожданного светофорного оборудования. Подрядчик взялся за дело по муниципальному контракту, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот оживленный перекресток.