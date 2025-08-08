В центре Светлогорска досрочно закончили ремонт дороги, автобусы пустили по старому маршруту

«Вчера вечером досрочно завершили аварийные ремонтные работы ливневого коллектора. Напомним, что в связи с этим был перекрыт участок Калининградского проспекта от перекрёстка с переулком Гофмана до перекрёстка с Майским проездом. Сейчас участок открыт. Рейсовые автобусы едут по привычному маршруту, а закрытые на время ремонта остановки функционируют», — говорится в сообщении.