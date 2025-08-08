Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «ЛитРес» выяснили, кого россияне читают чаще в 2025 году

Книжный сервис «ЛитРес» обнаружил, что российские читатели продолжают покупать книги российских классиков — причем чаще, чем зарубежных.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Мужчина в белой рубашке сидит у окна и читает книгу
Источник: Freepik

С января по июль 2025 года спрос на произведения русских классиков вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Интерес к зарубежной классике увеличился на 15%. Рейтингом поделились с ТАСС.

В топ русских авторов вошли:

  • Федор Достоевский;
  • Лев Толстой;
  • Александр Пушкин;
  • Антон Чехов;
  • Владимир Набоков.

Среди зарубежных классиков лидируют:

  • Эрих Мария Ремарк;
  • Айн Рэнд;
  • Уильям Сомерсет Моэм;
  • Теодор Драйзер;
  • Габриэль Гарсиа Маркес.

В пресс-службе «ЛитРес» отметили, что русская классическая литература продолжает опережать иностранную по востребованности. Аналитика основана на информации по выручке во всех моделях монетизации — и покупки, и подписки. Рейтинг отражает реальные предпочтения пользователей сервиса, охватывающего миллионы читателей по всей стране.