В «ЛитРес» выяснили, кого россияне читают чаще в 2025 году

С января по июль 2025 года спрос на произведения русских классиков вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Интерес к зарубежной классике увеличился на 15%. Рейтингом поделились с ТАСС.
В топ русских авторов вошли:
- Федор Достоевский;
- Лев Толстой;
- Александр Пушкин;
- Антон Чехов;
- Владимир Набоков.
Среди зарубежных классиков лидируют:
- Эрих Мария Ремарк;
- Айн Рэнд;
- Уильям Сомерсет Моэм;
- Теодор Драйзер;
- Габриэль Гарсиа Маркес.
В пресс-службе «ЛитРес» отметили, что русская классическая литература продолжает опережать иностранную по востребованности. Аналитика основана на информации по выручке во всех моделях монетизации — и покупки, и подписки. Рейтинг отражает реальные предпочтения пользователей сервиса, охватывающего миллионы читателей по всей стране.