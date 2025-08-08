Инспекторы ДПС помогли ребенку, потерявшемуся на трассе в Ростовской области

В Ростовской области сотрудники ДПС помогли ребенку, потерявшемуся на трассе М-4 «Дон». Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Старший лейтенант полиции Иван Буденский и капитан полиции Виктор Корчин получили сообщение о ребенке на обочине автодороги и сразу же выехали на место.
В итоге мужчины нашли 10-летнего мальчика с велосипедом. Оказалось, ребенок катался возле дома, а потом случайно выехал за пределы своего поселка и заблудился. В итоге он оказался на оживленной федеральной трассе.
Полицейские успокоили мальчика, узнали его адрес и доставили домой к матери. Жизни и здоровью юного велосипедиста ничего не угрожает.
