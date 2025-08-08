Единая форма крымских школьников будет символизировать цвет моря

«Это была инициатива родителей — ввести школьную форму, с которой они обращались в министерство, — отметила министр. — Во многих учебных заведениях, где сильные коллегиальные органы управления, форма уже утверждена».
Новая форма будет темно-синего цвета, символизирующего море, окружающее полуостров, уточнила министр. С выбором цвета определились после продолжительного обсуждения с родительскими комитетами и администрациями учебных заведений.
Ввести новую форму в школах Крыма планируется с 1 сентября 2026 года. Такой срок определили, исходя из пожеланий предприятий легкой промышленности региона. Ткань будет соответствовать ГОСТу, а сама форма станет обязательной во всех школах республики.