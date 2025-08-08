Ричмонд
В Петербурге наблюдаются перебои в работе мобильной связи. Известна предварительная причина

В Петербурге с утра наблюдаются перебои в работе мобильного интернета у всех операторов связи. Об этом «Фонтанке» сообщили жители северной части города, а информацию подтвердил представитель одного из операторов 8 августа.

Как рассказал источник, проблемы затрагивают значительную часть города — от северных административных границ до Пискаревского проспекта. Ограничения могут сохраняться до 21:00.

По данным «Фонтанки», причина перебоев может быть связана с блокировками по требованию силовых структур.

Между тем сервис Downdetector не фиксирует массовых жалоб от клиентов таких крупных операторов, как «МегаФон», Т2, «Билайн» и МТС. Однако утром все-таки отмечался рост обращений абонентов.

«Интернет не работает у Теле2 сейчас в СПб», — написали в одной из жалоб.

«Что с МТС сегодня в СПб», — отметил пользователь.

Кроме того, судя по данным Downdetector, у «МегаФона», «Билайна» и МТС с 00:00 до 02:00 наблюдались сетевые сбои.

«Фонтанка» связалась с операторами, чтобы уточнить, как работает мобильный интернет в городе 8 августа.

«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны “МегаФона” нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — рассказали в пресс-службе оператора.

«Связь “Билайн” в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме», — отметили в сообщении.

Запросы также были отправлены в Т2 и МТС.