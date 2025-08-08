В Петербурге наблюдаются перебои в работе мобильной связи. Известна предварительная причина

Как рассказал источник, проблемы затрагивают значительную часть города — от северных административных границ до Пискаревского проспекта. Ограничения могут сохраняться до 21:00.
По данным «Фонтанки», причина перебоев может быть связана с блокировками по требованию силовых структур.
«Интернет не работает у Теле2 сейчас в СПб», — написали в одной из жалоб.
«Что с МТС сегодня в СПб», — отметил пользователь.
Кроме того, судя по данным Downdetector, у «МегаФона», «Билайна» и МТС с 00:00 до 02:00 наблюдались сетевые сбои.
«Фонтанка» связалась с операторами, чтобы уточнить, как работает мобильный интернет в городе 8 августа.
«Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны “МегаФона” нет. Трудности возникли по независящим от нас причинам», — рассказали в пресс-службе оператора.
«Связь “Билайн” в Санкт-Петербурге работает в штатном режиме», — отметили в сообщении.
Запросы также были отправлены в Т2 и МТС.