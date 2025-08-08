В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.
О сроках возобновления работы аэропорта курорта будет сообщено дополнительно.
Ранее на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Городскую систему оповещения населения запустили в Анапе. По сообщению мэрии, в городе работает система ПВО.