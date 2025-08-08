Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Геленджика временно закрыли для приема и выпуска самолетов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.

О сроках возобновления работы аэропорта курорта будет сообщено дополнительно.

Ранее на территории Краснодарского края объявили беспилотную опасность. Городскую систему оповещения населения запустили в Анапе. По сообщению мэрии, в городе работает система ПВО.