25 лет назад в переходе на Пушкинской произошел теракт, погибли 13 человек

Вечером 8 августа 2000 года в Москве в переходе со станции метро «Пушкинская» сработало взрывное устройство, начиненное шурупами и болтами. Погибли 13 человек, больше 100 получили ранения. Даже спустя 25 лет имя виновника официально так и не названо, хотя, как признаются оперативники, им оно известно давно. «Газете.Ru» удалось поговорить с теми, кто распутывал это преступление.