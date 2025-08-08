Ричмонд
Мужчины в России сильнее доверяют искусственному интеллекту

Мужчины в России доверяют искусственному интеллекту заметно больше женщин. Это выяснили в исследовании российского сервиса Mymeet.ai, специализирующегося на повышении эффективности онлайн-встреч и звонков.

Алена Соколова
Надпись AI на фоне чипа
Источник: Unsplash

В опросе приняли участие две тысячи человек от 18 до 55 лет — поровну мужчин и женщин. Результатами поделились РИА Новости.

Среди мужчин 55% заявили, что доверяют ИИ как минимум на уровне других цифровых технологий. У женщин этот показатель составил около 40%. При этом представительницы женской аудитории чаще подчеркивали необходимость человеческого участия в принятии решений и обращали внимание на этические вопросы.

По сведениям исследования, почти половина мужчин пользуются ИИ ежедневно, еще 40% — раз в неделю. Среди женщин эти показатели составили 35% и 44% соответственно. Не применяют технологии искусственного интеллекта 21% женщин и 13% мужчин.

Женщины в России отдают предпочтение сервисам, связанным с заботой о здоровье, образованием и бытовыми задачами: составлением расписания, планированием бюджета и покупок, контролем сна и психологического состояния. Мужчины чаще используют ИИ для автоматизации рабочих процессов: расшифровки встреч, планирования проектов и анализа данных.

При этом 76% всех участников опроса хотели бы пройти обучение по работе с ИИ. И женщин среди них больше, чем мужчин.

В Mymeet.ai отмечают, что мужчины ориентированы на повышение эффективности в работе, а женщины — на баланс, благополучие и развитие. Эксперты подчеркивают, что сервисы искусственного интеллекта должны оставаться понятными, прозрачными и этически выверенными для всех пользователей.