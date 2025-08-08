Мужчины в России сильнее доверяют искусственному интеллекту

В опросе приняли участие две тысячи человек от 18 до 55 лет — поровну мужчин и женщин. Результатами поделились РИА Новости.
По сведениям исследования, почти половина мужчин пользуются ИИ ежедневно, еще 40% — раз в неделю. Среди женщин эти показатели составили 35% и 44% соответственно. Не применяют технологии искусственного интеллекта 21% женщин и 13% мужчин.
Женщины в России отдают предпочтение сервисам, связанным с заботой о здоровье, образованием и бытовыми задачами: составлением расписания, планированием бюджета и покупок, контролем сна и психологического состояния. Мужчины чаще используют ИИ для автоматизации рабочих процессов: расшифровки встреч, планирования проектов и анализа данных.
В Mymeet.ai отмечают, что мужчины ориентированы на повышение эффективности в работе, а женщины — на баланс, благополучие и развитие. Эксперты подчеркивают, что сервисы искусственного интеллекта должны оставаться понятными, прозрачными и этически выверенными для всех пользователей.