Мужчины в России сильнее доверяют искусственному интеллекту

В опросе приняли участие две тысячи человек от 18 до 55 лет — поровну мужчин и женщин. Результатами поделились РИА Новости.

Среди мужчин 55% заявили, что доверяют ИИ как минимум на уровне других цифровых технологий. У женщин этот показатель составил около 40%. При этом представительницы женской аудитории чаще подчеркивали необходимость человеческого участия в принятии решений и обращали внимание на этические вопросы.