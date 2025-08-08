Ричмонд
Нацбанк: кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси за год

Кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси. Это следует из аналитического отчета Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов, опубликованного на официальном сайте госрегулятора.

Так согласно документу, рост цен по отдельным категориям товаров на июнь 2025 года в годовом выражении составил:

— мясо и мясные продукты: +6,4%,

— молоко и молочные продукты: +9,5%,

— кофе: +30,1%,

— шоколад: +41,1%

— сезонная плодоовощная продукция: 17,6%.

Ранее Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси.

