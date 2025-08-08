Ричмонд
В Красноярском крае ребенок подцепил редкую болезнь после укуса клеща

Девятилетний ребенок заболел эрлихиозом на отдыхе в Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае ребенок подхватил редкую болезнь после укуса клеща. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Девятилетний ребенок пострадал от укуса клеща, находясь на отдыхе в Хакасии. Клещ оказался заразным — с эрлихиозом. Болезнь сопровождается высокой температурой, слабостью, першением в горле, головокружением, поражением суставов.

Добавим, что за неделю от укусов клещей пострадали 80 человек, из них — шесть детей. Всего же с начала сезона на укусы клещей пожаловались 13 883 человека.

Ранее за неделю от клещей пострадали 132 жителя Красноярского края.