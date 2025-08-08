Названа средняя зарплата строителей в Красноярском крае

В преддверии Дня строителя Красноярскстат обнародовал свежие статистические данные о строительной отрасли региона.
Согласно отчету, строительный сектор демонстрирует значительный рост и впечатляющие достижения.
Строительный бум продолжается.
В 2024 году в сфере строительства трудятся 108,5 тыс. человек, что на 3 тысячи больше по сравнению с 2023 годом. Объем выполненных строительных работ составил 529,1 млрд рублей, что существенно превышает показатели прошлого года, когда он составил 425 млрд рублей. В этом году было введено в эксплуатацию 827,2 тыс. квадратных метров жилья в 92 жилых домах. Также построены ключевые объекты социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, поликлиники, дома для престарелых и спортивные комплексы.
Забота о рабочих и достойная оплата труда.
Несмотря на то, что почти половина работников сталкивается с неблагоприятными условиями труда, средняя зарплата в строительных организациях превысила средний уровень по краю на 14,9%, составив 109,2 тыс. рублей.