Под Калининградом ушлые водители самосвалов скрывают номера, чтобы не платить штрафы за перегруз

В районе посёлка Рыбное Гурьевского района водители грузовых машин всячески прячут госномера, чтобы не попасть на штраф за перегруз. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.
По словам людей, они регулярно наблюдают, как большие машины двигаются со скрытыми регистрационными знаками. Проехав через рамку, транспорт останавливается и водители открывают номера или возвращают их на место.
Одного из таких хитрецов засняли в районе автобусной остановки в Рыбном. «Вот так ушлые водители грузовиков избегают штрафов за перегруз на весовом контроле Комсомольского карьера», — комментирует видео местный житель.
Весогабаритную рамку включили 1 июня. Сразу пострадали жители соседних посёлков: большегрузы рванули через узкие дорожки, где ходят люди, но нет тротуаров. Местные встали на дыбы и принялись перегораживать дорогу.