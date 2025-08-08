Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Калининградом ушлые водители самосвалов скрывают номера, чтобы не платить штрафы за перегруз

Местные жители перекрывают дороги.

Источник: Клопс.ru

В районе посёлка Рыбное Гурьевского района водители грузовых машин всячески прячут госномера, чтобы не попасть на штраф за перегруз. Об этом «Клопс» рассказали местные жители.

По словам людей, они регулярно наблюдают, как большие машины двигаются со скрытыми регистрационными знаками. Проехав через рамку, транспорт останавливается и водители открывают номера или возвращают их на место.

Одного из таких хитрецов засняли в районе автобусной остановки в Рыбном. «Вот так ушлые водители грузовиков избегают штрафов за перегруз на весовом контроле Комсомольского карьера», — комментирует видео местный житель.

Весогабаритную рамку включили 1 июня. Сразу пострадали жители соседних посёлков: большегрузы рванули через узкие дорожки, где ходят люди, но нет тротуаров. Местные встали на дыбы и принялись перегораживать дорогу.