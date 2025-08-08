ХК «Лада» договорился о контракте с 28-летним защитником Егором Рыковым

В минувшем сезоне игрок выступал за «Витязь». На драфте НХЛ 2016 «Нью-Джерси» выбрал его под 132-м номером пятого раунда.
28-летний Егор Рыков начинал карьеру в системе петербургского СКА. Позже играл в «Сочи», ЦСКА, «Северстали», «Адмирале», омском «Авангарде». Прошлую «регулярку» провел в подмосковном клубе.
В 50 встречах за него набрал семь очков (одна шайба и шесть ассистов). Также провел сезон в АХЛ за «Хартфорд» (2019−2020). За океаном в 27 матчах заработал 11 результативных баллов (2+9).
О потенциальном переходе Рыкова в «Ладу» сообщает Metaratings.ru. По данным издания, «автозаводцы» договорились о подписании контракта с защитником.
На днях волжане заключили соглашение о сотрудничестве с букмекерской компанией на 3 года.
