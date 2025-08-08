Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ялта получила приветствие от немецкого города-побратима

Ялта получила приветствие от города-побратима Баден-Баден в Германии.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Крымская Ялта получила видеоприветствие от немецкого города-побратима Баден-Баден по случаю предстоящего Дня города, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко.

День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году она приходится на 9 августа. Город отметит свое 187-летие.

«По случаю Дня города в Ялту поступило видеоприветствие из города-побратима Баден-Баден. Между городами продолжают поддерживаться по линии народной дипломатии теплые и дружественные отношения», — сказала Прядко.

При этом, по ее словам, на праздновании Дня города в Ялте ждут делегации из городов-побратимов Ступино (Московская область) и Владикавказа (Северная Осетия).