Ялта получила приветствие от немецкого города-побратима

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Крымская Ялта получила видеоприветствие от немецкого города-побратима Баден-Баден по случаю предстоящего Дня города, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета крымского парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Анастасия Прядко.
День города в Ялте традиционно отмечают во вторую субботу августа. В этом году она приходится на 9 августа. Город отметит свое 187-летие.
«По случаю Дня города в Ялту поступило видеоприветствие из города-побратима Баден-Баден. Между городами продолжают поддерживаться по линии народной дипломатии теплые и дружественные отношения», — сказала Прядко.
При этом, по ее словам, на праздновании Дня города в Ялте ждут делегации из городов-побратимов Ступино (Московская область) и Владикавказа (Северная Осетия).