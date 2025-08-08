Российские школьники завоевали медали на олимпиаде по ИИ в Китае

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские школьники завоевали восемь медалей на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
«Российская сборная завоевала шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила в Китае со 2 по 8 августа», — говорится в сообщении.
Чернышенко отметил, что в России сильная физико-математическая школа и передовые разработки в сфере ИИ.
«Российские школьники, в честной конкурентной борьбе получившие восемь медалей, являются достойными продолжателями этих традиций», — подчеркнул вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что успех школьников на олимпиаде — это не только гордость для страны, но и важный вклад образования в будущее развитие экономики и цифровой зрелости государства.
Команду российских школьников готовили представители Центрального университета и Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ).
В 2025 году Международная олимпиада по искусственному интеллекту прошла при поддержке ЮНЕСКО (UNESCO). В финале сборная России встретилась с 300 талантливыми школьниками из 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Венгрию, КНР, Мексику, ОАЭ, Польшу, Сербию, Сингапур, США, Швецию, Японию.
Участники программировали роботов, решали нестандартные задания в командах и индивидуально, применяя знания из разных областей — от компьютерного зрения и машинного обучения до обработки естественного языка.