Длившаяся 32 минуты мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности ТАСС озвучили в Институте прикладной геофизики.
По информации ученых, очередная вспышка на Солнце класса M2.8 началась 8 августа, в пятницу, примерно в 06.53. Она длилась 32 минуты. Специалисты обращают внимание, что в последний месяц лета случилось девять вспышек указанной мощности. И почти все из них были выявлены в одной группе пятен.
