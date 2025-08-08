Ричмонд
Длившаяся 32 минуты мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Длившаяся 32 минуты мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам. Подробности ТАСС озвучили в Институте прикладной геофизики.

По информации ученых, очередная вспышка на Солнце класса M2.8 началась 8 августа, в пятницу, примерно в 06.53. Она длилась 32 минуты. Специалисты обращают внимание, что в последний месяц лета случилось девять вспышек указанной мощности. И почти все из них были выявлены в одной группе пятен.

Кстати, мощные магнитные бури обрушатся на Землю 8 и 9 августа — что ждать белорусам.

Ранее мы писали, что БЖД запретили выпускать ценные бумаги после допущенного дефолта.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в августе 2025: полный список адресов, даты отключения.