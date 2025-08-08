В Екатеринбурге из-за Дня строителя ограничат движение в центре города

Сообщается, что с 8 августа с 23:00 до 10 августа до 04:00 будет закрыт проспект Ленина на участке от улицы 8 Марта до улицы Пушкина. Также с 06:00 9 августа до 00:10 10 августа будут перекрыты улица Горького, от Пушкина до дома № 27 по Горького, и улица Воеводина, от Малышева до дома № 4 по Воеводина.