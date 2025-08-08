Всероссийская перепись воробьев пройдет с 9 по 17 августа

С 9 по 17 августа 2025 года пройдет летний этап Всероссийской переписи воробьев — ежегодной экологической акции, которая объединяет орнитологов и любителей природы по всей стране. Мероприятие направлено на сбор данных о численности полевого и домового воробья в России.

В отличие от многих европейских стран, где уже фиксируется сокращение популяции этих птиц, в России масштабных наблюдений ранее не проводилось. Перепись помогает ученым отслеживать изменения численности и выявлять возможные угрозы для воробьев.

Авторы проекта отмечают: даже привычные и многочисленные виды могут быстро исчезнуть, если люди проявляют безразличие или допускают вредные для природы действия. Перепись не только дает ученым поле для наблюдений, но и учит бережному отношению к окружающему миру.