Всероссийская перепись воробьев пройдет с 9 по 17 августа

С 9 по 17 августа 2025 года пройдет летний этап Всероссийской переписи воробьев — ежегодной экологической акции, которая объединяет орнитологов и любителей природы по всей стране. Мероприятие направлено на сбор данных о численности полевого и домового воробья в России.
В отличие от многих европейских стран, где уже фиксируется сокращение популяции этих птиц, в России масштабных наблюдений ранее не проводилось. Перепись помогает ученым отслеживать изменения численности и выявлять возможные угрозы для воробьев.
Перепись проходит дважды в год:
- зимний этап — со вторых по третьи выходные февраля;
- летний этап — со вторых по третьи выходные августа.
В 2025 году летний этап начнется 9 августа и завершится 17 августа. Для участия нужно выбрать маршрут для наблюдений. Это могут быть парки, дворы, скверы, школьные территории, частный сектор — любые места, где воробьи находят корм и укрытие.
Дальше нужно понаблюдать за птицами и зафиксировать, чем они занимаются, сделать фото или видео. Организаторы просят записать адрес или геоточку, посчитать количество птиц и по возможности определить их вид.
Следом надо заполнить анкету на сайте акции. Для каждой точки нужна отдельная анкета с датой, координатами, фото и количеством воробьев. Участникам выдаются сертификаты, которые становятся доступны в личном кабинете после модерации анкет.