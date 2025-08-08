Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всероссийская перепись воробьев пройдет с 9 по 17 августа

Инициаторами выступили проект по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина при поддержке Союза охраны птиц России.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Воробей сидит на лапе елки
Источник: Unsplash

С 9 по 17 августа 2025 года пройдет летний этап Всероссийской переписи воробьев — ежегодной экологической акции, которая объединяет орнитологов и любителей природы по всей стране. Мероприятие направлено на сбор данных о численности полевого и домового воробья в России.

В отличие от многих европейских стран, где уже фиксируется сокращение популяции этих птиц, в России масштабных наблюдений ранее не проводилось. Перепись помогает ученым отслеживать изменения численности и выявлять возможные угрозы для воробьев.

Авторы проекта отмечают: даже привычные и многочисленные виды могут быстро исчезнуть, если люди проявляют безразличие или допускают вредные для природы действия. Перепись не только дает ученым поле для наблюдений, но и учит бережному отношению к окружающему миру.

Перепись проходит дважды в год:

  • зимний этап — со вторых по третьи выходные февраля;
  • летний этап — со вторых по третьи выходные августа.

В 2025 году летний этап начнется 9 августа и завершится 17 августа. Для участия нужно выбрать маршрут для наблюдений. Это могут быть парки, дворы, скверы, школьные территории, частный сектор — любые места, где воробьи находят корм и укрытие.

Дальше нужно понаблюдать за птицами и зафиксировать, чем они занимаются, сделать фото или видео. Организаторы просят записать адрес или геоточку, посчитать количество птиц и по возможности определить их вид.

Следом надо заполнить анкету на сайте акции. Для каждой точки нужна отдельная анкета с датой, координатами, фото и количеством воробьев. Участникам выдаются сертификаты, которые становятся доступны в личном кабинете после модерации анкет.