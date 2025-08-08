Глава Башкирии участвует в стратегическом совещании в Перми

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о своем участии в заседании Совета при полпредстве Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Встреча проходит в Перми и посвящена ключевым вопросам поддержки специальной военной операции и помощи участникам боевых действий.
— Работаем в Перми, — кратко сообщил Хабиров.
Как отметил руководитель региона, повестка мероприятия содержит исключительно важные темы. Особое внимание уделяется координации усилий всех субъектов ПФО по оказанию всесторонней поддержки российским военнослужащим.
