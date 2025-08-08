Ричмонд
Глава Башкирии участвует в стратегическом совещании в Перми

Радий Хабиров с рабочим визитом находится в Пермском крае.

Источник: Пресс-служба главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о своем участии в заседании Совета при полпредстве Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Встреча проходит в Перми и посвящена ключевым вопросам поддержки специальной военной операции и помощи участникам боевых действий.

— Работаем в Перми, — кратко сообщил Хабиров.

Как отметил руководитель региона, повестка мероприятия содержит исключительно важные темы. Особое внимание уделяется координации усилий всех субъектов ПФО по оказанию всесторонней поддержки российским военнослужащим.

