Mash: в пробах смертельной чачи с рынка в Сочи нашли метанол

По информации НТВ, суррогатный алкоголь унес сразу три жизни в одной семье. Мужчина по имени Всеволод в беседе с телеканалом рассказал, как потерял мать, бабушку и дядю. По его словам, родственники купили литр домашней чачи на рынке «Казачий» и отправились на базу отдыха. На следующее утро, после семейного застолья, появились жалобы на недомогание.