Создана водородная топливная ячейка, работающая при низких температурах

Первые тесты этого материала показали, что при нагреве до 300 градусов Цельсия он проводит протоны с примерно такой же скоростью, с которой они двигаются через уже существующие твердые электролиты, нагретые до 600−700 градусов Цельсия. В перспективе, это значительно расширит перечень материалов, пригодных для изготовления различных компонентов топливных ячеек, а также сделает их совместимыми со многими другими технологиями, подытожили исследователи.