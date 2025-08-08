Ричмонд
В Иркутской области будут штрафовать за мусор во дворе

В регионе пересекли 1,2 тысячи нарушений в сфере содержания объектов благоустройства.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области будут штрафовать за мусор во дворе. Такую инициативу предложила прокуратура региона. Как сообщили КП-Иркутск в апреле Законодательное собрание Приангарья приняло закон, который включает ответственность за захламление придомовой территории.

— За нарушение правил физических лиц штрафуют от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а организаций — от 30 до 50 тысяч рублей. С начала года выявили более 1200 нарушений в данной области, — уточнили в ведомстве.

Так в Свердловском районе было рассмотрено более 70 дел, в том числе связанных с ненадлежащим содержанием придомовых территорий, и виновные лица понесли наказание.

Более 90 миллионов рублей выделили для создания и обустройства мусорных площадок. В Ангарске администрация создала мест накопления использованных ртутьсодержащих ламп. В Усолье-Сибирском муниципалитет заключил контракты на обработку контейнерных площадок. Прокурор Ленинского района Иркутска добился привлечения к ответственности чиновника за нарушение санитарных норм при обращении с отходами.

В результате проверок и предписаний были устранены многочисленные свалки. Например, в Усть-Илимске убрали четыре свалки объемом более 4,7 тысяч кубометров. В Иркутском районе суд обязал виновное лицо очистить землю от отходов. Прокурор Ангарска добился уборки строительного и бытового мусора в городских лесах.