На трёх пляжах купаться можно, но с осторожностью: погода на калининградском побережье 8 августа

Информацию «Клопс» передали спасатели.
В пятницу, 8 августа, купаться можно не везде.
Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +19 °C. На море отбойное течение, высота волн у побережья — 1−1,5 м.
Зеленоградск: флаг жёлтый, купаться можно с осторожностью. Температура воды +18 °C. Пионерский: флаг жёлтый. Температура воды +20 °C.
Светлогорск: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +19.
Янтарный: флаг жёлтый, заходить в воду с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветра нет.