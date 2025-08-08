Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трёх пляжах купаться можно, но с осторожностью: погода на калининградском побережье 8 августа

В Калининградской области продолжается купальный сезон, однако погодные условия требуют особой осторожности.

Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 100% 763 мм рт. ст. +21°
Источник: Клопс.ru

Информацию «Клопс» передали спасатели.

В пятницу, 8 августа, купаться можно не везде.

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +19 °C. На море отбойное течение, высота волн у побережья — 1−1,5 м.

Зеленоградск: флаг жёлтый, купаться можно с осторожностью. Температура воды +18 °C. Пионерский: флаг жёлтый. Температура воды +20 °C.

Светлогорск: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +19.

Янтарный: флаг жёлтый, заходить в воду с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветра нет.