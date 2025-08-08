Международный день кошек 2025: история праздника, интересные факты и смешные фото

Всемирный день кошек — это ежегодный праздник, который отмечают 8 августа по всему миру. Этот особенный день создан не только для того, чтобы выразить любовь и благодарность нашим пушистым друзьям, но и для привлечения внимания к проблемам бездомных животных.
Кошки — одни из самых популярных домашних питомцев, они дарят радость, уют и даже помогают улучшать здоровье людей. В нашей статье мы расскажем об истории праздника, удивительных фактах о кошках и о том, как сделать этот день незабываемым для вас и вашего питомца.
Узнайте, почему кошки так важны в жизни миллионов людей и как правильно отпраздновать их праздник!
История и значение Международного дня кошек.
Праздники, посвящённые кошкам, существуют во многих странах и отмечаются в разные даты:
— в России — 1 марта;
— в Польше — 17 февраля;
— в Японии — 22 февраля;
— в США — 29 октября.
Эти даты возникли на основании разных событий или традиций, часто без особого исторического повода.
Международный день кошек был учреждён в 2002 году по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare и празднуется ежегодно 8 августа. Основная цель — не только чествование домашних питомцев, но и привлечение внимания к проблеме бездомных кошек.
Как празднуют Всемирный день кошек в разных странах?
Россия.
В крупных городах проходят тематические выставки, конкурсы и фестивали, где собираются кошки разных пород и их владельцы. Популярны котокафе и памятники кошкам, а также мероприятия, направленные на помощь бездомным животным.
США.
День кошек отмечают 29 октября — в этот день проводятся благотворительные акции в приютах, а в Нью-Йорке даже предлагают услугу временного общения с кошками из приюта.
Япония.
Кошкам посвящают стихи, мультфильмы и сериалы. В Японии есть храм, посвящённый кошкам, а на острове Тосиро проживает множество уличных кис — он называется «кошачьим островом». Популярны фигурки манэки-нэко, символизирующие удачу.
Европа и Китай.
В Австрии и Великобритании кошкам, которые спасают склады от грызунов, выплачивают пенсии; в Китае кошек защищает закон, и жестокое обращение с ними строго карается.
Почему мы так любим кошек?
Кошки — самые популярные домашние животные во всём мире. Около 80% жителей Земли имеют домашних питомцев, и более половины из них выбирают именно кошек, уступая по популярности только собакам.
Эти животные дарят не только эстетическое удовольствие — что может быть приятнее, чем тёплый, мурчащий друг у вас на коленях — но и приносят ощутимую пользу:
— Истребление грызунов, что особенно важно в частных домах;
— Положительное влияние на здоровье человека — американские врачи выяснили, что владельцы кошек на 40% реже страдают сердечными заболеваниями и реже переносят инфаркты и инсульты;
— Кошкотерапия, разработанная английскими врачами, помогает лечить воспаления суставов и даже гинекологические заболевания.
Интересные факты о кошках.
— Кошки относятся к семейству кошачьих, включающему около 36 видов, из которых в России встречаются представители обоих подсемейств.
— Научная дисциплина, изучающая кошек, называется фелинология (от лат. felinus — кошка и греч. logos — наука).
— Домашняя кошка (Felis catus) одомашнена около 9 000 лет назад на Ближнем Востоке.
— Кошки умеют поворачивать уши на 180 градусов и слышать звуки, недоступные человеческому уху.
— Ежедневно кошка спит около 16−18 часов и тратит до 5 часов на тщательное умывание.
— Самая долгая зарегистрированная жизнь кошки — 38 лет и 3 дня (Крим Пафф из Техаса).
В этот день особенно важно порадовать и побаловать своих пушистых любимцев. Вот несколько идей:
— Купить новую игрушку, домик или лакомство;
— Посетить ветеринара для профилактического осмотра и убедиться в здоровье питомца;
— Поддержать бездомных кошек — пожертвовать деньги или вещи в приют;
— Опубликовать в социальных сетях фото и истории с хештегом Международного дня кошек;
— Посетить котокафе, специальные парки для прогулок или тематические мероприятия.
В некоторых странах даже открывают специализированные гостиницы и магазины для кошек.
Почему Международный день кошек важен для общества?
Этот праздник — отличный повод не только побаловать любимцев, но и задуматься о судьбе бездомных животных. По всему миру миллионы котов страдают от голода, болезней и жестокого обращения. В этот день проводят акции по стерилизации, вакцинации и поиску новых хозяев. Цифры и факты.
— В мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек;
— В Санкт-Петербурге живёт около 1 миллиона кошек — примерно каждый пятый житель города является владельцем мурлыки;
— Продолжительность жизни кошек обычно составляет 17−20 лет (для сравнения — средняя продолжительность жизни человека — 90 лет);
— Кошки проводят в сне большую часть суток — 16−18 часов.
