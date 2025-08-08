Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный день кошек 2025: история праздника, интересные факты и смешные фото

История и значение Международного дня кошекПраздники, посвящённые кошкам, существуют во многих странах и отмечаются в разные даты: — в России — 1 марта;— в Польше — 17 февраля;— в Японии — 22 февраля;— в США — 29 октября.

Всемирный день кошек — это ежегодный праздник, который отмечают 8 августа по всему миру. Этот особенный день создан не только для того, чтобы выразить любовь и благодарность нашим пушистым друзьям, но и для привлечения внимания к проблемам бездомных животных.

Кошки — одни из самых популярных домашних питомцев, они дарят радость, уют и даже помогают улучшать здоровье людей. В нашей статье мы расскажем об истории праздника, удивительных фактах о кошках и о том, как сделать этот день незабываемым для вас и вашего питомца.

Узнайте, почему кошки так важны в жизни миллионов людей и как правильно отпраздновать их праздник!

История и значение Международного дня кошек.

Праздники, посвящённые кошкам, существуют во многих странах и отмечаются в разные даты:

— в России — 1 марта;

— в Польше — 17 февраля;

— в Японии — 22 февраля;

— в США — 29 октября.

Эти даты возникли на основании разных событий или традиций, часто без особого исторического повода.

Международный день кошек был учреждён в 2002 году по инициативе Международного фонда защиты животных Animal Welfare и празднуется ежегодно 8 августа. Основная цель — не только чествование домашних питомцев, но и привлечение внимания к проблеме бездомных кошек.

Как празднуют Всемирный день кошек в разных странах?

Россия.

В крупных городах проходят тематические выставки, конкурсы и фестивали, где собираются кошки разных пород и их владельцы. Популярны котокафе и памятники кошкам, а также мероприятия, направленные на помощь бездомным животным.

США.

День кошек отмечают 29 октября — в этот день проводятся благотворительные акции в приютах, а в Нью-Йорке даже предлагают услугу временного общения с кошками из приюта.

Япония.

Кошкам посвящают стихи, мультфильмы и сериалы. В Японии есть храм, посвящённый кошкам, а на острове Тосиро проживает множество уличных кис — он называется «кошачьим островом». Популярны фигурки манэки-нэко, символизирующие удачу.

Европа и Китай.

В Австрии и Великобритании кошкам, которые спасают склады от грызунов, выплачивают пенсии; в Китае кошек защищает закон, и жестокое обращение с ними строго карается.

Почему мы так любим кошек?

Кошки — самые популярные домашние животные во всём мире. Около 80% жителей Земли имеют домашних питомцев, и более половины из них выбирают именно кошек, уступая по популярности только собакам.

Эти животные дарят не только эстетическое удовольствие — что может быть приятнее, чем тёплый, мурчащий друг у вас на коленях — но и приносят ощутимую пользу:

— Истребление грызунов, что особенно важно в частных домах;

— Положительное влияние на здоровье человека — американские врачи выяснили, что владельцы кошек на 40% реже страдают сердечными заболеваниями и реже переносят инфаркты и инсульты;

— Кошкотерапия, разработанная английскими врачами, помогает лечить воспаления суставов и даже гинекологические заболевания.

Интересные факты о кошках.

— Кошки относятся к семейству кошачьих, включающему около 36 видов, из которых в России встречаются представители обоих подсемейств.

— Научная дисциплина, изучающая кошек, называется фелинология (от лат. felinus — кошка и греч. logos — наука).

— Домашняя кошка (Felis catus) одомашнена около 9 000 лет назад на Ближнем Востоке.

— Кошки умеют поворачивать уши на 180 градусов и слышать звуки, недоступные человеческому уху.

— Ежедневно кошка спит около 16−18 часов и тратит до 5 часов на тщательное умывание.

— Самая долгая зарегистрированная жизнь кошки — 38 лет и 3 дня (Крим Пафф из Техаса).

В этот день особенно важно порадовать и побаловать своих пушистых любимцев. Вот несколько идей:

— Купить новую игрушку, домик или лакомство;

— Посетить ветеринара для профилактического осмотра и убедиться в здоровье питомца;

— Поддержать бездомных кошек — пожертвовать деньги или вещи в приют;

— Опубликовать в социальных сетях фото и истории с хештегом Международного дня кошек;

— Посетить котокафе, специальные парки для прогулок или тематические мероприятия.

В некоторых странах даже открывают специализированные гостиницы и магазины для кошек.

Почему Международный день кошек важен для общества?

Этот праздник — отличный повод не только побаловать любимцев, но и задуматься о судьбе бездомных животных. По всему миру миллионы котов страдают от голода, болезней и жестокого обращения. В этот день проводят акции по стерилизации, вакцинации и поиску новых хозяев. Цифры и факты.

— В мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек;

— В Санкт-Петербурге живёт около 1 миллиона кошек — примерно каждый пятый житель города является владельцем мурлыки;

— Продолжительность жизни кошек обычно составляет 17−20 лет (для сравнения — средняя продолжительность жизни человека — 90 лет);

— Кошки проводят в сне большую часть суток — 16−18 часов.

Недавно мы просили читателей нашего Telegram-канала прислать фото своих любимцев. Вот что из этого получилось.