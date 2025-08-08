МАРТ нашел нарушения в 90% магазинов сети «Санта» в Беларуси

В связи с указанным сотрудники ведомства пришли в указанную сеть с проверкой, в результате которой нарушения законодательства были установлены в 90% проверенных магазинов. Так, в каждом третьем к продаже предлагался товар с истекшим сроком годности (сок яблочный для детского питания, полуфабрикат рубленный быстрого приготовления из мяса птицы, консервы маринованные томаты черри, пончики, приправа «Галина Бланка» и другие).