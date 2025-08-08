МАРТ нашел нарушения в 90% магазинов сети «Санта» в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В ведомстве обратили внимание, что в рамках проекта «Народный контроль» белорусы высказали свое мнение о состоянии около 2,2 тысячи торговых объектов по всей Беларуси. И привели данные: «Санта» — 89,3%, «Евроопт/Хит/Грошык» — 4,4%, «Доброном/Маяк/Копеечка» — 3,4%.
«При этом активность проголосовавших в отношении сети “Санта” просто “взорвалась” именно в последние дни. Подавляющее большинство проголосовавших высказались практически о безупречной работе данной сети», — заметили в МАРТ.
В связи с указанным сотрудники ведомства пришли в указанную сеть с проверкой, в результате которой нарушения законодательства были установлены в 90% проверенных магазинов. Так, в каждом третьем к продаже предлагался товар с истекшим сроком годности (сок яблочный для детского питания, полуфабрикат рубленный быстрого приготовления из мяса птицы, консервы маринованные томаты черри, пончики, приправа «Галина Бланка» и другие).
В МАРТ добавляют: в отдельных торговых объектах было выявлено неудовлетворительное состояние входной группы, не созданы соответствующие условия для временного размещения вещей покупателями. В результате субъекту выдали рекомендации, касающиеся устранения обнаруженных нарушений. Кроме того, были вынесены предписания о запрете продажи товаров.
«Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что в целях недопустимого «искусственного» искажения итогов «Народного контроля» было принято решение, связанное с исключением сети «Санта» из окончательных результатов.
Ранее МАРТ пришел с проверкой в магазины «Маяк» после обращений белорусов.
Кстати, Нацбанк назвал основные причины роста цен в Беларуси.
А еще «Минсктранс» сказал о «тревожных кнопках» у водителей и контролеров транспорта.