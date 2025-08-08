1 млрд рублей выделят на реставрацию двух ОКН в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на реставрацию двух объектов культурного наследия (ОКН) планируют выделить более 1 млрд рублей. Сейчас ведутся поиски подрядчика, готового выполнить поставленные задачи за указанную сумму. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Реставрации подлежат два знаковых здания города: «Дом виноделов Титровых» и бывшее «Здание Гогоевского женского училища», где сейчас находится гимназия № 14. Интересно, что заказчиком работ выступает сама гимназия.
Прием заявок от подрядных организаций продлится до 25 августа. Победителя конкурса определят 28 августа 2025 года. Работы должны начаться в январе 2026 года и завершиться к июлю 2027 года.
Проект включает семь последовательных этапов. В планах — комплексный ремонт, реставрационные работы и модернизация зданий для современного использования. Особое внимание уделят сохранению уникальных архитектурных элементов и исторического облика объектов. На выполненные работы установят пятилетнюю гарантию — в этот период подрядчик обязан устранять любые выявленные недостатки.
