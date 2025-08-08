Психолог Наумова рассказала о психологических различиях собачников и кошатников

8 августа отмечается Международный день кошек. Давно известно, что любители собак и те, кто предпочитает котов, часто отличаются по характеру. Правда ли кошатники любят спокойствие и одиночество, а собачники отличаются открытостью и активностью, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Как рассказала психолог Наталья Наумова, владельцы собак зачастую действительно отличаются большим количеством энергии и потребностью в друге, который всегда будет рядом.
— Собачники — более активные и общительные люди. Также они дисциплинированы, любят все планировать и успевать. Они готовы командовать и воспитывать. У любителей собак много энергии. Им нужен друг рядом. Этим людям не нравится быть наедине с собой. Они более агрессивные и менее сдержанные, — рассказала Наумова.
Истинные собачники могут взять себе кошку. Но настоящие кошатники никогда не возьмут себе собаку, заверила психолог.
Специалист отметила, что многие кошатники любят одиночество и скрывают истинные эмоции на людях.
— В большинстве случаев кошатники более закрытые и замкнутые. Однако это не обязательная составляющая их психики. Они умеют управлять своими эмоциями на людях. Многие кошатники — интроверты. Они живут в своем внутреннем мире, фантазиях, — объяснила она.
Собеседница «ВМ» считает, что у кошатников и собачников также отличаются предпочтения в проведении свободного времени.
— Зачастую у владельцев кошек есть потребность побыть наедине с собой, им часто бывает лень выходить на улицу. Таким людям сложно заставить себя что-то делать. Они любят полежать, помечтать в обнимку с котиком. Кошатникам нравится независимость кошек, в них они видят часть себя, — уверена Наумова.
А собачникам нравится, что их питомцы легко идут на контакт и всегда находятся рядом с ними. Владельцы собак любят активный отдых, например, на природе в большой компании вместе с животными, подытожила она.
