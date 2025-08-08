Штраф и арест — неизбежные последствия уклонения от общественно полезных работ

Так, уроженка г. Сочи переехала в Пермский край, где решила начать новую жизнь. Единственное, о чем забыла женщина, — финансовые обязательства перед ребенком, который остался в родном городе неплательщицы. Должница закрывала глаза на родительские обязанности, и была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего. Мировой суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но гражданка всячески избегала труда на благо общества, хотя и была предупреждена о негативных последствиях уклонения от исполнения решения суда. Так что новая встреча со слугами Фемиды была лишь вопросом времени. Как итог, женщине был назначен штраф в размере 150 тыс. рублей за уклонение от ранее назначенного административного наказания. Принудительным взысканием данной суммы сейчас занимаются сотрудники отделения судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.