Штраф и арест — неизбежные последствия уклонения от общественно полезных работ

Прикамцы забывают, что халатное отношение к обязательным работам может серьезно ухудшить их и без того непростое правовое положение.
Так, уроженка г. Сочи переехала в Пермский край, где решила начать новую жизнь. Единственное, о чем забыла женщина, — финансовые обязательства перед ребенком, который остался в родном городе неплательщицы. Должница закрывала глаза на родительские обязанности, и была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего. Мировой суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Но гражданка всячески избегала труда на благо общества, хотя и была предупреждена о негативных последствиях уклонения от исполнения решения суда. Так что новая встреча со слугами Фемиды была лишь вопросом времени. Как итог, женщине был назначен штраф в размере 150 тыс. рублей за уклонение от ранее назначенного административного наказания. Принудительным взысканием данной суммы сейчас занимаются сотрудники отделения судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Менее снисходительно суд отнесся к должнику по алиментам из Красновишерского района Пермского края. Мужчину ждет наказание в виде административного ареста. Ранее он пренебрегал финансовыми обязательствами перед 15-летним сыном. Кроме того, гражданин отказывался принимать участие в воспитании ребенка, скрывался от судебных приставов и вел аморальный образ жизни.
В феврале этого года горе-отцу было назначено 80 часов обязательных работ, но вместо отбывания наказания он уехал в краевую столицу, где проживал в вагончике и неофициально трудился. Вернувшись на малую родину, он не удосужился погасить хотя бы часть задолженности перед несовершеннолетним, которая достигла порядка 830 тыс. рублей. Установив местонахождение нарушителя, судебные приставы доставили его в отделение, где в отношении прикамца был составлен протокол по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ — за неоднократный невыход на обязательные работы без уважительных причин. Административный протокол рассмотрен судом.