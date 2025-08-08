Ричмонд
О преимуществах предъявления исполнительных документов в электронном виде

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю информирует, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом на принудительное исполнение судебным приставам в виде электронного документа.

Документ в данном случае подписывается судьёй усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, который установлен законодательством Российской Федерации. При направлении исполнительного листа в форме электронного документа, его изготовление на бумажном носителе не производится.

Направление судом судебному приставу исполнительного документа в электронной форме имеет следующие преимущества:

— ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов;

— снижает риски подделки и утраты исполнительных документов;

— исключает необходимость личного посещения отделения судебных приставов и расходы на оплату корреспонденции при направлении исполнительного документа почтовой связью.

В дальнейшем взыскатель может получать в электронном виде информацию о ходе исполнительного производства, процессуальных действиях судебного пристава-исполнителя, направлять в электронном виде ходатайства и обращения через личный кабинет на портале Госуслуг.