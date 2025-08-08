Ричмонд
С 1 сентября Иркутск и Горно-Алтайск свяжет прямое авиасообщение

Рейсы будут выполнять два раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Теперь из Иркутска в столицу Алтая — Горно-Алтайск можно будет улететь по новым тарифам. Одна из авиакомпаний запустила субсидированные билеты для путешественников. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе перевозчика.

— В Горно-Алтайск авиасообщение откроют с 1 сентября. Рейсы будут выполняться напрямую по обоим направлениям, — уточняют в авиакомпании.

Из аэропорта столицы региона на Алтай можно будет летать два раза в неделю.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что почти 150 тонн мороженого отправили из Иркутской области в Монголию и Китай. Каждая партия мороженого прошла строгий контроль. Причем больше всего поставили в Монголию — аж 141 тонну продукции.