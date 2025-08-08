Краснодарцы снова столкнулись с перебоями мобильного интернета

8 августа жители Краснодара и Кубани столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. В соцсетях пользователи также жаловались на невозможность вызвать такси через популярные приложения. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», регион вошел в тройку лидеров по количеству жалоб на связь, сообщает ИА KrasnodarMedia.
О риске падения дронов власти предупредили утром. Аналогичная ситуация наблюдалась и накануне, 7 августа.
Напомним, системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку двух беспилотных летательных аппаратов в небе над Краснодарским краем. Инцидент произошел в промежутке между 09:45 и 11:15 утра 8 августа 2025 года. Официальное подтверждение поступило от Министерства обороны Российской Федерации.
Всего за указанный период российскими ПВО было перехвачено 13 украинских беспилотников. Шесть из них уничтожены над Орловской областью, три — в небе над Курской областью. По одному дрону сбито над Тульской областью и акваторией Азовского моря.
В связи с угрозой воздушного нападения в Анапе и Крымском районе временно активировали систему гражданского оповещения. Позднее в Крымском районе режим беспилотной опасности был отменен.
Ситуация в регионе остается под контролем военных и местных властей.
Ранее, в июне 2025 года, власти региона заявляли, что при угрозе атак беспилотников мобильный интернет могут временно ограничивать. Эта мера направлена на минимизацию возможного ущерба. Проводное подключение к сети при этом продолжает работать в обычном режиме.