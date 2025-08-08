Собянин открыл электродепо «Столбово»

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новое депо «Столбово» расположено в районе Коммунарка (ТиНАО) между Ивановским прудом и ул. Василия Ощепкова — с южной стороны автомагистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Это первое электродепо, построенное в ТиНАО. На участке 15,8 га возведено более 50 зданий и сооружений общей площадью около 100 тыс. кв. м. Депо оснастили самым современным оборудованием, которое позволит качественно и эффективно обслуживать составы. После выхода на проектную мощность в депо будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест.