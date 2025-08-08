Собянин открыл электродепо «Столбово»

«В преддверии Дня строителя сегодня сдается целый ряд объектов: около 11 км дорог, три путепровода и вот это самое современное электродепо “Столбово”, которое будет обслуживать Троицкую линию, которая в настоящее время находится в активной стадии строительства», — отметил мэр.
Он также поздравил строителей с профессиональным праздником. «Благодарю их за самоотверженный труд на благо Москвы, москвичей и нашей страны. С праздником, друзья!», — сказал Собянин.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, новое депо «Столбово» расположено в районе Коммунарка (ТиНАО) между Ивановским прудом и ул. Василия Ощепкова — с южной стороны автомагистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Это первое электродепо, построенное в ТиНАО. На участке 15,8 га возведено более 50 зданий и сооружений общей площадью около 100 тыс. кв. м. Депо оснастили самым современным оборудованием, которое позволит качественно и эффективно обслуживать составы. После выхода на проектную мощность в депо будет создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест.