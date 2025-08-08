Ричмонд
«Хочешь быть здоровым — надо использовать это масло». Лукашенко сказал белорусам про пользу рапсового масла

Лукашенко сказал белорусам использовать рапсовое масло для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 августа, в пятницу, во время рабочей поездки в Смолевичский район напомнил белорусам про пользу рапсового масла и сказал использовать его для здоровья, пишет БелТА.

Вице-премьер Юрий Шулейко заметил, что потребление рапсового масла выросло в Беларуси на 20% за два года.

— Ну и хорошо. Очень хорошая штука. Хочешь быть здоровым — надо использовать это масло, — акцентировал внимание президент Беларуси.

Глава государства уточнил, что рапсовое масло является очень полезным.

— И вообще, я сторонник того, чтобы питаться тем, что у тебя растет, — отметил Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

Тем временем Лукашенко сказал, о чем ему белорусы пишут в TikTok.

А еще Нацбанк сказал, что кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси за год.

