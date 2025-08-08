«Хочешь быть здоровым — надо использовать это масло». Лукашенко сказал белорусам про пользу рапсового масла

Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 августа, в пятницу, во время рабочей поездки в Смолевичский район напомнил белорусам про пользу рапсового масла и сказал использовать его для здоровья, пишет БелТА.
Вице-премьер Юрий Шулейко заметил, что потребление рапсового масла выросло в Беларуси на 20% за два года.
— Ну и хорошо. Очень хорошая штука. Хочешь быть здоровым — надо использовать это масло, — акцентировал внимание президент Беларуси.
Глава государства уточнил, что рапсовое масло является очень полезным.
— И вообще, я сторонник того, чтобы питаться тем, что у тебя растет, — отметил Александр Лукашенко.
