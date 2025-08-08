Ричмонд
Рыбак из Башкирии спас тонущую девушку благодаря кепке

МЧС России опубликовало необычную историю спасения, произошедшую в Башкирии, и напомнило о правилах поведения у воды.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Рыбак из Башкирии спас тонущую девушку
Источник: @mchs_official

Местный житель Стерлитамака Сергей Кузнецов, вернувшись к берегу реки Белая за забытой кепкой, заметил тонущую девушку. Сильное течение уносило ее далеко от берега, и она уже не могла держаться на воде.

Не раздумывая, мужчина прыгнул в реку и вынес пострадавшую на сушу. Благодаря его своевременному вмешательству жизни девушки ничто не угрожает.

В ведомстве напомнили основные правила безопасности у воды: быть внимательными, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и при чрезвычайном происшествии незамедлительно звонить по номеру 112.

Пост в телеграм-канале МЧС собрал около двухсот положительных реакций и восемь тысяч просмотров. Спасатели опубликовали фото рыбака и девушку, восстанавливающую силы на берегу.

Недавно в Китае спасли дайвера, который пять дней прожил в подводной пещере и питался сырой рыбой.