Рыбак из Башкирии спас тонущую девушку благодаря кепке

Местный житель Стерлитамака Сергей Кузнецов, вернувшись к берегу реки Белая за забытой кепкой, заметил тонущую девушку. Сильное течение уносило ее далеко от берега, и она уже не могла держаться на воде.
В ведомстве напомнили основные правила безопасности у воды: быть внимательными, не купаться в состоянии алкогольного опьянения и при чрезвычайном происшествии незамедлительно звонить по номеру 112.
Пост в телеграм-канале МЧС собрал около двухсот положительных реакций и восемь тысяч просмотров. Спасатели опубликовали фото рыбака и девушку, восстанавливающую силы на берегу.
Недавно в Китае спасли дайвера, который пять дней прожил в подводной пещере и питался сырой рыбой.