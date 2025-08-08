Недостойный родственник: в каких случаях могут отказать в получении наследства

В случае смерти близких родственников не все могут претендовать на наследство. Так, к примеру, жительница Кузбасса слишком поздно узнала о смерти своего отца, поэтому не смогла получить часть его имущества и обжаловать решение у нее не получилось. Какие еще ситуации могут лишить человека права на наследство, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.
Как рассказал юрист Дмитрий Кваша, основной причиной отказа в получении наследства считаются умышленные действия, которые повлекли за собой смерть наследодателя, среди таких:
намеренное причинение вреда;неоказание необходимой помощи больному;отсутствие должного ухода.
— Очень часто встречаются случаи, когда внуки умышленно доводят до смерти своих бабушек и дедушек, подмешивая им различные препараты или нанося тяжкие телесные повреждения. Когда суд признает, что человек собственными действиями ускорил смерть близкого родственника, его признают недостойным и отказывают в получении наследства, — предупредил Кваша.
Также человека могут признать недостойным получения наследства, если он лишен родительских прав относительно своего ребенка, который внезапно или трагически погиб, дополнил юрист.
— Такой «родитель» фактически не признается родственником умершего, поскольку он за ним не ухаживал, не содержал и не помогал ему в течение жизни. Поэтому если человек отказался от ребенка в детстве, претендовать на наследство он не вправе, — высказался Кваша.
В остальном же человек не сможет получить наследство только в том случае, если в течение шести месяцев не заявит о своих правах на него. Однако здесь есть важный нюанс, отметил спикер:
— Если наследник не знал о кончине родственника или о существовании наследства, есть шанс оспорить результат суда.
В некоторых случаях вместо имущества некоторые люди получают в наследство долги по кредитам и ипотеке, становясь «солидарным должником». Но при этом кредитор имеет право требовать задолженность только с тех родственников, которые вступили в право наследования.