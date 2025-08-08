Цифровое турне по Владивостоку: как работает бесплатный Wi-Fi в городе

Уже более недели в Приморском крае наблюдаются перебои с мобильным интернетом: веб-страницы загружаются с трудом, онлайн-оплата не проходит, мессенджеры не отправляют сообщения, а некоторые пользователи и вовсе остались без доступа к сети. Это связано с плановыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности, введённой в регионах в условиях СВО. В ответ на ситуацию в ряде общественных мест заработал бесплатный Wi-Fi. Корреспондент ИА PrimaMedia отправился в «цифровое путешествие» по точкам общественного доступа, чтобы проверить, насколько стабильно работает этот канал связи.
До недавнего времени Wi-Fi в городе можно было поймать лишь на «умных остановках» — именно с одной из них и началось наше «цифровое турне». Согласно карте, в городе действует более 30 таких точек: от «Дома ветеранов» до «Бухты Тихая». Особенно плотно они размещены в центральной части города.
Первой нашей остановкой стал район Чуркин, который, по словам местных жителей, сильнее других ощущает перебои с мобильным интернетом. Возле остановки «Запорожская» точка доступа была обнаружена почти сразу. Интернет работал без сбоев: мессенджеры открывались стабильно, поиск запросов в браузере осуществлялся оперативно. При такой скорости — вполне можно даже посмотреть часовое видео.
Итак, что нужно сделать, чтобы подключиться к бесплатной сети? В первую очередь, найти публичную точку доступа. В зависимости от локации их может быть две: Digital Prim и VL_Parki. Дальше всё просто: авторизация происходит по номеру телефона. Вводите его, получаете код, который впоследствии вводится в соответствующее поле — и готово, вы онлайн.
Однако не всё оказалось так гладко. Проблемы начались на следующей точке «цифрового» маршрута — в Сквере Первой маёвки на Калинина. Во-первых, здесь не оказалось никаких обозначений о наличии публичного Wi-Fi. Справедливости ради, сеть здесь запущена совсем недавно, возможно, до этого дело ещё не дошло. Тем не менее, при входе в сквер точка доступа всё же появилась. Но радость продлилась недолго. Почти сразу начались неполадки. Провайдер, похоже, был не в духе. Сначала интернет работал с заметной «усталостью»: страницы загружались медленно, мессенджеры подолгу «думали». А затем связь и вовсе исчезла, даже при нахождении прямо под маршрутизатором.
В центральной части Владивостока ситуация с Wi-Fi заметно лучше. На площади Борцов Революции, к примеру, интернет можно поймать сразу в нескольких точках, и что важно — они обозначены: найти подключение помогают туристические информационные киоски. Связь здесь стабильная. Страницы загружаются быстро, мессенджеры работают без сбоев.
А вот на Арбате сеть пришлось буквально выискивать. Зацепить сигнал удалось только у первого фонтана, если идти не со стороны центра, а со стороны набережной Спортивной гавани. Обозначений о наличии Wi-Fi, помимо отметки на карте, обнаружено не было. Сам интернет, тем не менее, работает — но сначала его нужно найти.
В целом, Wi-Fi действительно работает: где-то стабильно и быстро, где-то с переменным успехом, в зависимости от локации и, возможно, нагрузки на сеть. Процесс авторизации прост: достаточно ввести номер телефона, получить и ввести код — и вы в сети. Причём повторная авторизация не требуется — система «запоминает» вас.
Тем не менее, специалисты напоминают, что публичный Wi-Fi — это всегда зона повышенного риска для личных данных. Сам смартфон, кстати, тоже не забывает об этом напоминать. Гражданам рекомендуется использовать антивирусное ПО, не вводить конфиденциальную информацию на сомнительных сайтах и по возможности избегать онлайн-операций с личными данными через открытые сети.
Ранее Минцифры Приморского края опубликовало карту всех общественных точек Wi-Fi, отметив, что новый цифровой сервис поможет быть онлайн даже при отсутствии мобильной связи. В список вошли самые популярные общественные пространства Владивостока, в том числе площадь Борцов Революции и Арбат.