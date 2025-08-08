Цифровое турне по Владивостоку: как работает бесплатный Wi-Fi в городе

Однако не всё оказалось так гладко. Проблемы начались на следующей точке «цифрового» маршрута — в Сквере Первой маёвки на Калинина. Во-первых, здесь не оказалось никаких обозначений о наличии публичного Wi-Fi. Справедливости ради, сеть здесь запущена совсем недавно, возможно, до этого дело ещё не дошло. Тем не менее, при входе в сквер точка доступа всё же появилась. Но радость продлилась недолго. Почти сразу начались неполадки. Провайдер, похоже, был не в духе. Сначала интернет работал с заметной «усталостью»: страницы загружались медленно, мессенджеры подолгу «думали». А затем связь и вовсе исчезла, даже при нахождении прямо под маршрутизатором.