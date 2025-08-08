БЖД объявила об увеличении мест в поездах на популярных направлениях

В БЖД уточнили, что в целях повышения качества предоставляемых услуг и при учете имеющегося спроса на перевозки пассажиров с 11 августа было принято решение увеличить количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса № 727/728 сообщением Минск — Брест — Минск, а также № 716/739, № 747, № 758/757 сообщением Минск — Гомель — Минск.