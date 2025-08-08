Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БЖД объявила об увеличении мест в поездах на популярных направлениях

БЖД сказала про увеличение количества мест в поездах на популярных белорусских направлениях.

Источник: Комсомольская правда

БЖД объявила об увеличении мест в поездах на популярных направлениях. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В БЖД уточнили, что в целях повышения качества предоставляемых услуг и при учете имеющегося спроса на перевозки пассажиров с 11 августа было принято решение увеличить количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса № 727/728 сообщением Минск — Брест — Минск, а также № 716/739, № 747, № 758/757 сообщением Минск — Гомель — Минск.

В пресс-службе пояснили, что купить билеты можно в разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги www.rw.by, в билетных кассах или же через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».

Тем временем МАРТ нашел нарушения в 90% магазинов сети «Санта» в Беларуси.

Кстати, Нацбанк сказал, что кофе, шоколад и плодоовощная продукция стали лидерами подорожания в Беларуси за год.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».