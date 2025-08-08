БЖД объявила об увеличении мест в поездах на популярных направлениях. Подробности сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.
В БЖД уточнили, что в целях повышения качества предоставляемых услуг и при учете имеющегося спроса на перевозки пассажиров с 11 августа было принято решение увеличить количество мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса № 727/728 сообщением Минск — Брест — Минск, а также № 716/739, № 747, № 758/757 сообщением Минск — Гомель — Минск.
В пресс-службе пояснили, что купить билеты можно в разделе «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта Белорусской железной дороги www.rw.by, в билетных кассах или же через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд».
