Администрация Иркутска опубликовала восьмую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Восьмым гидом проекта стала блогер Алёна Малышева. В своей серии, вышедшей 8 августа, она рассказала об истории Харлампиевского Михайло-Архангельского храма, который находится на улице 5-й Армии.
— Храм был основана в 1739 году. С тех пор церковь хранит уникальные старинные фрески. Сюда приходят не только помолиться, но и прикоснуться к истории, — уточнили в городской администрации.
Девятая серия проекта выйдет совсем скоро и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.