Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Администрация Иркутска опубликовала восьмую серию проекта «ПроИркутск»

Восьмым гидом проекта стала блогер Алёна Малышева.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.

Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.

Восьмым гидом проекта стала блогер Алёна Малышева. В своей серии, вышедшей 8 августа, она рассказала об истории Харлампиевского Михайло-Архангельского храма, который находится на улице 5-й Армии.

— Храм был основана в 1739 году. С тех пор церковь хранит уникальные старинные фрески. Сюда приходят не только помолиться, но и прикоснуться к истории, — уточнили в городской администрации.

Девятая серия проекта выйдет совсем скоро и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.