В Петербурге пока не планируют запускать ночные автобусы

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в комитет по транспорту города с просьбой о возобновлении регулярного ночного автобусного сообщения. В ведомстве пояснили, что при распределении бюджета приоритет отдается популярным в часы пик маршрутам.
Опыт прошлых лет показал, что постоянные ночные рейсы пользуются крайне низким спросом — в среднем шесть пассажиров за поездку. При этом затраты на их организацию значительно превышают полученную выручку.
Так, Северная столица делает ставку на усиление дневных маршрутов: они перевозят ежедневно десятки тысяч горожан.