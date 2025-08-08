Больной раком отец-одиночка выиграл в 1 млн фунтов стерлингов: видео

Пауль признался, что целую неделю не осознавал, что стал миллионером. После розыгрыша 4 июля он проверил счет и увидел лишь небольшой выигрыш — пять фунтов — примерно 500 рублей — и еще один бесплатный билет. Лишь через неделю пришло письмо от Национальной лотереи с просьбой срочно проверить аккаунт, что изначально вызвало у мужчины подозрения на мошенничество. Только убедившись в подлинности письма, Пауль позволил себе радоваться.