Больной раком отец-одиночка выиграл в 1 млн фунтов стерлингов: видео

Мужчина из Норфолка — отец-одиночка. Последние годы он боролся с раком кишечника, одновременно заботясь о сыне и дочери. Победа в лотерее открыла новые счастливые возможности для семьи, сообщило издание Metro.
Мужчина решил записать реакцию детей, заранее настроив телефон в ожидании их возвращения из школы. Пауль вспоминал: «Ждать их домой было бесконечно трудно. Их эмоции были одновременно смешными и трогательными. Казалось, что это не может быть правдой».
Объявляя новость, он спросил сына: «Сколько ты знаешь миллионеров?» И получил ответ: «Ни одного». На что Пауль сказал: «Теперь одного ты знаешь».
По словам победителя, несмотря на все трудности со здоровьем, дети для него — главный приоритет. Планов у семьи много: впервые поехать за границу вместе, причем Пауль мечтает о путешествии в Грецию. Также он хочет купить дочери подержанный Fiat 500, чтобы она научилась водить автомобиль.
Пауль признался, что целую неделю не осознавал, что стал миллионером. После розыгрыша 4 июля он проверил счет и увидел лишь небольшой выигрыш — пять фунтов — примерно 500 рублей — и еще один бесплатный билет. Лишь через неделю пришло письмо от Национальной лотереи с просьбой срочно проверить аккаунт, что изначально вызвало у мужчины подозрения на мошенничество. Только убедившись в подлинности письма, Пауль позволил себе радоваться.