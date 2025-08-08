Фигуристка Татьяна Навка: биография спортсменки, карьера и личная жизнь, история любви с Песковым

«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и, наверное, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись. Мы год опять не виделись, и потом еще через год встретились у того же товарища снова на дне рождения. И вот там уже накрыло», — вспоминал Песков.