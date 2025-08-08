В Красноярске успешно проведена уникальная операция по удалению участка мозга, вызывавшего эпилепсию

В краевой клинической больнице Красноярска была проведена первая в регионе операция по удалению участка мозга, ответственного за эпилептические приступы.
29-летняя пациентка из Братска страдала от постоянных эпилептических атак на протяжении почти всей своей жизни. Лечение с помощью медикаментов не дало результатов, а две предыдущие операции в соседнем регионе оказались неэффективными.
Третья операция, проведенная профессором из Москвы Андреем Зуевым, завершилась успешно. Под его руководством нейрохирурги удалили проблемный участок головного мозга, и врачи выражают оптимизм по поводу выздоровления пациентки: уже через сутки она может навсегда избавиться от приступов.
Данная сложная процедура стала возможной благодаря современному медицинскому оборудованию, впервые примененному в крае. В Министерстве здравоохранения отметили, что хотя местные специалисты пока не проводят подобные операции самостоятельно, они активно обучаются у коллег из федеральных центров.