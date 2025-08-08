Департамент земельных отношений Перми напоминает арендаторам о сроках платежей

Департамент земельных отношений направил арендаторам муниципальных земельных участков уведомления о сроках платежа в бюджет. Такие уведомления получили 1620 физических лиц. Они должны внести арендные платежи до 15 сентября. После этой даты пеня за просрочку будет начисляться ежедневно.
В ведомстве напоминают, что физические лица вносят плату за аренду земли один раз в год. Сделать это можно через банк, платежный терминал либо личный кабинет землепользователя на Госуслугах.
Уточнить сумму, УИН, реквизиты для оплаты можно на сайте администрации Перми. Также можно воспользоваться телефоном отдела сопровождения договоров ДЗО 212−61−90. В этом году мэрия рассчитывает получить по договорам аренды с физлицами 49 млн рублей.