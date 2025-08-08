Росприроднадзор Башкирии возглавил Василий Муленков

Роман Болотов, возглавлявший Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора с 2019 года, покинул свой пост. Как он сам сообщил изданию «Ъ-Уфа», теперь он продолжит работу в центральном аппарате ведомства.
Новым руководителем управления назначен Василий Муленков, ранее занимавший должность заместителя Болотова.
Напомним, до перехода в Росприроднадзор Болотов работал в администрации Челябинска, где курировал транспортную сферу.
