В Ростовской области изменится схема движения из-за ремонта трассы М-4

В Ростовской области из-за реконструкции проезжей части на трассе М-4 «Дон» временно изменится схема движения транспорта, предупреждает ГК «Автодор».
Изменения коснутся участка с 933 по 1024 км автодороги. В частности, будет закрыт проезд под путепроводом трассы в районе 1002 км. Этот участок находится между поселком Майский Шахтинского городского округа и хутором Красный Кут.
Ограничения будут действовать с 20 августа 2025 до 1 ноября 2026 года. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.
