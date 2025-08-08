Ричмонд
В Ростовской области изменится схема движения из-за ремонта трассы М-4

С 20 августа на Дону закроют проезд между поселком Майский и хутором Красный Кут.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за реконструкции проезжей части на трассе М-4 «Дон» временно изменится схема движения транспорта, предупреждает ГК «Автодор».

Изменения коснутся участка с 933 по 1024 км автодороги. В частности, будет закрыт проезд под путепроводом трассы в районе 1002 км. Этот участок находится между поселком Майский Шахтинского городского округа и хутором Красный Кут.

Ограничения будут действовать с 20 августа 2025 до 1 ноября 2026 года. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.

